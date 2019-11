Asegure sus compras online

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las rebajas de fin de año son una de las épocas preferidas para renovaciones o hacernos con esos “caprichos” que hemos visto durante el año a un precio no tan apetecible.

Pero cada vez más son muchos los que prefieren comprar desde sus hogares a través de internet, ya sea por las tiendas online o de los portales que los comercios tienen como escaparate en la red.

Al haber mayor aceptación, los usuarios confían en la seguridad de las web que utilizan, aunque se den datos personales tan importantes como información bancaria.

Pocos reparan en que ciberdelicuentes aprovechan este tipo de campañas para realizar sus ataques e interceptar números de tarjetas de crédito, identidades e información confidencial. Es por ello que exponemos algunas pautas sobre cómo no llevarse sustos si se eligen las rebajas online.



-Confíe en su instinto

Tal como usted no entraría a una tienda en un centro comercial que le parezca poco atractiva o le cause reticencia, también debe evitar hacer compras en sitios de internet que no le generen confianza.

Antes de iniciar cualquier proceso de compra en línea revise que el sitio sea de una empresa reconocida y que el contenido esté actualizado.

Si el sitio parece haber sido diseñado en los 90, dirección extraña o incongruente con la empresa que dice representar o le llena de muchos pop-ups su pantalla, deténgase de inmediato. Que no le duela perder aparentemente una buena oferta. Es mejor estar seguro que lamentarse después al ser víctima de sitios de dudosa reputación.



-Compras a través del celular

Aunque su teléfono móvil pueda hacer todo lo que su laptop puede hacer o aún más, eso no significa que sea más seguro. Las computadoras de escritorio suelen protegerse por sistemas antivirus y contra los llamados malware, pero pocos smartphones suelen tener un sistema de protección funcional, lo que les coloca como un blanco más fácil de cibercriminales que pueden robar los datos de las tarjetas bancarias que usted ingrese.

Además, siempre se corre el riesgo de que le roben literalmente su teléfono y accedan a dicha información. Proteja su teléfono con la última actualización de un buen sistema antivirus y mantenga todos los datos personales, financieros y sensibles protegidos por contraseñas.



-Redes wifi públicas

No haga compras si está conectado a una red wifi pública, hacer esto lo dejaría vulnerable. La mayor parte de las redes públicas no encriptan la información y con el equipo correcto, cualquier hacker puede tener acceso a todos los datos de su teléfono en segundos. Es mejor hacer las compras en línea desde una red wifi personal o familiar con un robusto encriptado.



-Revise frecuentemente sus estados de cuenta

Dado que la forma más inteligente de pagar en línea es a través de tarjetas de crédito o en algunos casos de débito o mediante servicios tercerizados como PayPal que toman los datos de dichas tarjetas, lo mejor es estar pendiente de cada movimiento en el estado de cuenta de su tarjeta.

Si de pronto aparece un cargo inusual, extraño o atípico, de inmediato contacte a su banco para que se investigue a cabalidad, y de ser necesario se le emita un nuevo plástico.



-No haga uso de sistemas de pagos remotos o depósitos

Sea juicioso. No envíe dinero efectivo ni por sistemas de remesas a personas que usted no conozca personalmente. Si una tienda en línea aparenta ser de buena reputación y tiene productos que usted necesita, solicite hacer el pago a través de tarjetas de crédito que le permitirían acceder a un seguro de compra en caso de que algo salga mal.

Puede consultar a su banco local o investigar si la tienda virtual ofrece el servicio de seguro de compra. Entregar dinero sin una garantía de respaldo es invitar al desastre.



Cambie sus contraseñas con regularidad

Por supuesto que cambiar sus contraseñas cada cierto tiempo suele ser un tanto incómodo, pero es una forma vital para mantener su paz mental. Renovarlas cada tres meses es una medida esencial en este mundo dinámico.

No es recomendable que use la misma contraseña para todas sus plataformas o cuentas. Si quiere mantener segura su información personal y bancaria, mantenga el sano hábito de cambiar sus contraseñas con frecuencia, preferiblemente alfanuméricas.



-Use sitios seguros y oficiales

Previo a hacer clic en comprar o pagar, asegúrese que el URL del sitio comienza con HTTPS y no solamente HTTP. El primero es indicativo de que el portal de internet que está visitando recibe, procesa y transmite su información de forma segura y encriptada. También suele aparecer un pequeño ícono de candado cerrado para denotar total confianza en la transacción y que no está siendo monitoreada por criminales.



-No envíe datos bancarios por mensajes de texto

Si se le pide que envíe su información por escrito mediante SMS o aplicaciones de texto, tenga cuidado. Muchos programas no tienen altos protocolos de seguridad y usted corre el riesgo de que sensible información personal acabe en malas manos.

Es preferible usar los POS virtuales con las arriba mencionadas encriptaciones para evitar dolores de cabeza después.

Con las increíbles rebajas de empresas como Lady Lee, Diunsa, Larach & Cía y agencia La Mundial durante este mes, utilice sus portales en línea para agenciarse de los artículos que tanto necesita.

No hay duda que existe un antes y un después del advenimiento del e-commerce. Aproveche todas sus fascinantes ventajas (especialmente con las ofertas de este mes) y simplifique su vida. Ejerza precaución para que su experiencia al comprar en línea sea emocionante y totalmente segura