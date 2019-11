El e-commerce abre nuevas vías

Servicio a domicilio

Con el advenimiento de empresas repartidoras especializadas, el comercio electrónico ahora pone en la puerta de los hogares y oficinas de sus clientes no sólo los platillos de sus restaurantes predilectos, sino todo tipo de productos, desde medicinas, repuestos para automóvil, bricolaje, abarrotería, juguetes, etc. Ya no le toca a usted contratar sus propios repartidores.