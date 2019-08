El éxito está en la autodisciplina

No se desgaste tratando de complacer a todos Sorprendentemente, un estudio reciente revela que la fuerza de voluntad se debilita cuando usted lucha por complacer a todos, en todo. Admita sus limitaciones. No hay ser humano capaz de complacer a todos. Aumente su autodisciplina al concentrarse en lo que literalmente puede hacer para lograr sus metas y en ser de beneficio para quienes le rodean en su lugar de trabajo, pero todo hasta un límite razonable y no utópico.