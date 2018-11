Sepa cómo invertir su aguinaldo

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Uno de los eventos más esperados de fin de año está a la vuelta de la esquina. El famoso pago del aguinaldo se espera como agua de mayo, por ello hoy le decimos cómo invertirlo.



Ese pensamiento recurrente que empieza a aparecer desde meses atrás: “¿puedo endeudarme porque tengo aguinaldo seguro?”, al final es un error financiero común, porque no está bien contar con dinero que todavía no se ha ganado. Su aguinaldo es producto de su esfuerzo, es un dinero por el que trabajó duro durante todo un año, por lo que merece ser invertido y no derrochado.



Según Jorge Luis Mejía, gerente general y fundador del Centro de Crecimiento de Recursos Humanos (Crecerh), se le debe dar un uso con base en las prioridades que cada persona que lo recibe tiene en la actualidad. Estas se resumen en tres apartados principales.



En primer lugar, es fundamental cualquier deuda, crédito o saldo pendiente, priorizando su pago. En segunda instancia, se puede optar por comprar cosas que sean estrictamente necesarias en el hogar; ya sea para una mejora o arreglo básico. Por último, otra buena idea es utilizar este ingreso adicional para prever fechas del siguiente año en donde se estimen costos mayores, y generar algún tipo de ahorro para poder cubrir o adelantar estos pagos.



Medidas de ahorro

“Muchas personas en Honduras, debido a la propia cultura del país, usan su aguinaldo antes de tiempo porque no tienen una educación financiera adecuada, comienzan a gastar más de lo que reciben, a comprar por impulso y no de manera organizada y planificada”, explicó Mejía. Debido a esto, el emprendedor brindó algunos consejos para hacerlo rendir.



Una de las claves es no portar el dinero en efectivo dentro de su cartera o billetera, porque al tenerlo cerca, caerá en la tentación de hacer compras por impulso. “Lo que se debe hacer es guardarlo dentro de una cuenta de ahorro, e ir sacando el monto de acuerdo a las necesidades que se tengan”, mencionó.



Asimismo, y aunque parezca trillado, Mejía recomienda no comprar cosas lujosas u ostentosas si no son una verdadera necesidad. “Lo mejor es comparar y cotizar -con un margen de al menos un mes de tiempo- diferentes opciones antes de tomar una decisión de compra, esto es clave para hacer rendir este dinero”, finalizó.