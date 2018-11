¿Cómo ser felices en la oficina?

Tegucigalpa, Honduras

La estabilidad emocional dentro del ámbito laboral resulta ser un aspecto clave para mejorar la capacidad de trabajo y desarrollo personal.



Al menos así lo plantea la experta Sylvia Ramírez, abogada y máster en Derecho Administrativo, que además es coach de felicidad, liderazgo, trabajo en equipo y marca personal.



En un mundo laboral cambiante, lleno de presiones, de poca estabilidad y en muchas ocasiones con horarios poco respetuosos de la vida personal y familiar, encontrar la felicidad laboral termina siendo una tarea titánica... pero, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas y de los empleados en este tema?



Ramírez, que desde su propia experiencia tuvo que enfrentar un cambio radical en su vida personal y laboral para lograr encontrar esa satisfacción necesaria para sobrellevar cualquier ejercicio profesional, mencionó que la clave para encontrar la plenitud laboral es “dejar de querer estar siempre arriba o contento todo el tiempo, eso no es saludable, no es normal y no es sostenible, hay que aprender a dejar de autosabotearnos y empezar a decidir mejor”.



La experta señaló que en su caso cambiar de profesión fue la última instancia, porque ya había agotado muchos pasos antes, “las estadísticas de esto son claves, cuando uno deja botado el trabajo y no hay un plan B, luego regresa rogando que lo contraten nuevamente”.



Nuestra entrevistada recalcó que algo que no se debe olvidar durante transiciones radicales es que “si nosotros nos sentimos insatisfechos con nuestra vida, la primera solución no es cambiar de trabajo, lo primero es verse el ombligo y empezar a ver qué hay que cambiar por dentro”.



Un consejo que no viene mal si nos ponemos a pensar que muchas renuncias tienen que ver con las “insatisfacciones laborales” no resueltas: el empleado se siente incómodo, estancado, frustrado, y lo primero que hace es dejar la empresa que le está provocando todos sus malestares, y llega a un nuevo trabajo a repetir el ciclo de insatisfacciones.



El manejo de cambios

Sucede que a veces los profesionales se lanzan al vacío sin antes pensarlo, pero Ramírez señaló que es de suma relevancia hacer cambios, cuando se está dispuesto a desarrollar las actividades que están ligadas al talento natural de cada persona, es allí que se compite de mejor manera en el mercado.



Si usted está por tomar la decisión de renunciar a su trabajo, el otro camino que decidirá andar debe tener una ruta, irse a lo desconocido no es lo más inteligente en un sistema laboral sumamente competitivo donde otros sí tienen claro lo que quieren hacer con sus carreras.



Y para lograr hacerse un hueco en este mercado, Ramírez destacó que es necesario desarrollar una marca personal. “Todos tenemos una marca personal, que es ese conjunto de valores con los que la gente lo asocia cuando usted no está”.



Para desarrollar bien una marca personal es necesario pensar en aquellos talentos que se tienen de manera natural, de modo que los pueda explotar. Busque algo que le gusta y sea bueno en ello, de todas las habilidades identifique por cuáles el mercado está dispuesto a pagar y allí encontrará su ventaja comparativa, según la experta.



Algo importante a resaltar es que las personas creen que la marca personal está ligada al aspecto físico o cómo se viste, Ramírez aclaró que “cambiar el vestuario es como la cuarta cosa que hay que hacer, primero hay que trabajar en el contenido del ser humano, buscando una cosa: vernos confiables”.



Visite la página www.sylviaramirez.com.co, donde la experta da información sobre sus conferencias y otros temas relacionados con el aspecto laboral y empresarial.