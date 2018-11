Conozca de Gina's Jewelry, donde las bisuterías se hacen con amor

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

“Vos ponete a hacer las piezas y yo me voy a encargar de venderlas”, fue la frase que dio lugar al negocio que hoy se consolida como el único sustento del hogar de Gina López y Mitchell Paz, un matrimonio que comparte la pasión por la bisutería.



“Cuando mi esposa estaba criando a nuestros hijos tuvo la oportunidad de recibir un curso, en ese entonces yo trabajaba. Paulatinamente yo también fui aprendiéndolo, así que cuando quedé sin trabajo tomamos la decisión de dedicarnos de lleno a esto”, contó Paz.



Debido a que ambos habían ido comprando materiales durante más de dos años, se dieron a la tarea de buscar un lugar donde pudieran vender sus creaciones. El sitio elegido fue un pequeño sector libre en la segunda entrada de la colonia Kennedy, caracterizada por el movimiento de compra y venta de diversos productos.



El emprendedor relata que los primeros días las ventas fueron muy bajas debido a que los clientes no los conocían ni a ellos ni a su trabajo, pero que poco a poco los ingresos fueron aumentando. Luego de seis meses, la pareja puede decir que su microempresa va por buen camino.



“Desde entonces todo se volvió totalmente formal para nosotros. Estamos buscando formas de tener acceso a un préstamo para fortificar el negocio porque nos consta que sí da resultados”, expresó Paz.



Diseños únicos

El catálogo de Gina’s Jewelry cuenta con una amplia variedad de pulseras, collares, aretes, juegos completos y mucho más; elaborados a base de piedras semipreciosas como perla, nácar, obsidiana, turquesa, jade, entre otras; a su vez combinadas con cristal de murano o de swarovski, cuero, acero, aluminio y plata.



Además, López y Paz cuentan con una línea un poco más exclusiva que trabajan solo por encargo debido a que los materiales son más costosos. “Casi todas las creaciones que tenemos aquí son diseños personalizados, sin mencionar que también ofrecemos el servicio de reparar o modificar piezas ya existentes y que tienen un valor sentimental para la gente”, explicó el hombre detrás del negocio.

Solicite más información Gina’s Jewelry está disponible en Facebook e Instagram con el mismo nombre. También puede solicitar más información al número 3198-1414.

El matrimonio compartió que su plan a futuro es montar una tienda física con artículos para caballeros. “Estamos viendo que los hombres tienen tanto capacidad adquisitiva como gustos y necesidades. Queremos aprovechar eso y no solamente en la rama de bisutería, sino también en otros artículos”.



En cuanto al área de damas, ambos planean hacerse de un negocio electrónico fuerte a través de una inversión en publicidad para Facebook y así llegar a más personas. “No lo hemos hecho aún porque no tenemos la capacidad de surtir para una demanda como la que esperamos”, explicaron.



“Yo me encargo de la línea para caballeros, mi esposa se encarga de la línea para damas y nuestros dos hijos también nos ayudan. Este negocio funciona porque estamos juntos en esto y le damos mucho amor. Cuando uno falta, el negocio no sube, pero cuando estamos unidos todo funciona bien”, expresó Paz.



“Ella es estudiante de sexto año de Medicina, yo acabé la carrera de Derecho. Los dos hablamos inglés y aún así no pudimos acceder a un trabajo estable. Hoy en día nos dedicamos a algo que es nuestro, que nos gusta; le hemos encontrado sabor y tratamos siempre de mejorar”, finalizó.