Dulces y suculentos manjares para mamá

No deje pasar esta fecha desapercibida y sorprenda a mamá.

Alejandra Canales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llegó el día perfecto para consentir el paladar de la reina de la casa, y nada mejor que darle vacaciones en la cocina.

Aunque todavía no finaliza la temporada de cuarentena, no hay excusa para no sorprenderla ya que siempre existirán opciones para hacerla sentir la mujer más especial. Desde ricos y creativos pasteles hasta suculentos paquetes con todo incluido encabezan las opciones para agasajarla.

Para esta fecha tan especial, el Hotel InterContinental ofrece una gama de exquisitos platillos divididos en cuatro menús de la casa que van desde filete de cerdo relleno de queso y cebolla caramelizada, pechuga rellena de ciruela y espinaca, dama de salmón al eneldo y pieza de brisket ahumado a las hierbas con sus respectivas guarniciones y complementos.

Los menús son de cinco a 10 personas y cada pedido debe hacerse con 24 horas de antelación, con entrega a partir de mañana sábado 9 de mayo. El servicio de pastelería también está incluido en estos paquetes, por un costo adicional usted puede elegir entre selva negra, red velvet y choco-flan. Para mayor información puede llamar al 3336-2700.

Las propuestas se extienden y también el staff del Hotel Clarion se ha preparado para consentir a las madres en su día, esta vez con una carta que inicia con manjares a plena mañana, con un desayuno tradicional en familia que además incluye platillo de frutas frescas de la temporada y donas de chocolate de postre.

En la hora de almuerzo ofrecerán tres manjares para elección del cliente, disponible para familias de cuatro a seis personas.



Cada menú incluye bouquet de rosas para mamá y una botella de vino. Paella mixta, lasagna de res en salsa de tomate y fetuccine Alfredo con camarones o pollo son la carta disponible para llevar. Puede realizar su pedido al número 3190-0908. Y para cerrar con broche de oro, Nosso Brigadeiro da opciones para endulzarle el día a mamá con una caja de brigadeiros con variedad de toppings y su tradicional de chocolate llamando al 3178-5548.