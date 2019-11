Estilos que predominan en esta época

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya casi entramos al mes de diciembre y las tiendas capitalinas siguen atrayendo a su clientela con jugosos precios. En este artículo recopilamos los estilos que predominan en materia de moda para que los incluya en su guardarropa.



Las prendas que le presentamos las encuentra en las tiendas Bershka, Charly y Muse Accesories.



¡Eche un vistazo!

Las camisetas manga larga son clave en esta temporada de frío, ¿y por qué no andar a la moda? Bershka le ofrece una línea en este estilo que podrá usar con pantalones, faldas o shorts. Además en diferentes tonalidades, estas las encontrará a un módico precio que no supera los 500.00 lempiras.



Los abrigos largos son ideales para evidenciar esa personalidad formal y profesional. Estos son una buena opción para lucir ya sea con vestido o con atuendos casuales de pantalón o falda. Visite tiendas Charly y encuentre una variada colección de este estilo de abrigos.



Si hay complemento perfecto para esta temporada son los gorros. Esta es la época ideal para lucir chic con estos gorros y disfrutar de las bajas temperaturas decembrinas, al igual que las bufandas. En Bershka también encontrará una colección de estas en tonalidades como el negro, café, rosado y otra variedad de colores. Estas se las puede llevar a su armario por solo 445 lempiras.



Las bandas para el cabello son útiles para evitar que las ráfagas de viento muy típicas de este temporal revuelvan su melena. Este tipo de accesorios los encuentra en Muse Accesories, en donde podrá elegir desde piezas decoradas con perlas blancas hasta las más sencillas.



Estas no superan los 300.00 lempiras, por lo que no debe perder la oportunidad de obtener la que más le convenga.