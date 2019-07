Luzca superchic con prendas de mezclilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los mejores inventos en la industria de la moda ha sido la tela de mezclilla o como es conocida popularmente jean o denim. Esta tela no solo es fuerte, duradera y versátil, sino que es de igual forma atemporal.



Puede encontrar todo tipo de prendas e incluso accesorios haciendo de ella uno de los materiales más vendidos en la industria de la moda.



Aprenda a crear atuendos diversos con el denim para salir de la obvia rutina de un jean y una camiseta.



Atuendos clave

La mejor forma de representar su estilo es usar prendas que muestren sus gustos, pero es importante soltar un poco la creatividad para looks diferentes.



Las prendas oversized están llenando los estantes en las tiendas por lo que una chaqueta o vestido de este estilo puede verse muy bien en mezclilla. Recuerde las diversas líneas de jeans, no se limite solo a los skinny, los mom jeans, boyfriend cut, baggy o los flare pueden dar ese toque de modernidad bohemia a sus atuendos del día a día.



Una de las opciones más divertidas es experimentar con looks en denim de colores como el negro, blanco o los azul desteñidos para mayor versatilidad en el armario. No dude en jugar con las últimas tendencias.