Elija el vestido perfecto

Para un guardarropa diferente no dude en combinar estilos en tendencia con su sello personal para crear outfits que no pasarán desapercibidos. Foto: @nrbonilla Instagram

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Los vestidos son una de las prendas que más sencillo puede resultar combinar, sin embargo, si usa los mismos accesorios puede correr el riesgo de verse algo aburrido.



Siendo uno de los elementos que más se utilizará este verano no está de más brindar ciertas combinaciones y consejos de colores para hacer que sus outfits resalten de manera perfecta.



Consejos

Es importante resaltar que el corte de los vestidos debe ir de acuerdo con la ocasión en la que se lucirá.



Los cortes a la rodilla o arriba de ella son perfectos para looks de día y son ideales con cualquier tipo de zapatos, ya sean tacones o incluso tenis.



Un estilo que está haciendo un fuerte regreso son los vestidos con botones enfrente y al tobillo, este look es casi sinónimo de los noventa y es una fuerte tendencia para este verano.



Una forma de hacer que sus vestidos resalten es comprar aquellos que tienen colores fuertes, estampados o algún tipo de encaje para que estos llamen la atención de manera natural sin la necesidad de muchos accesorios.



Por otro lado, si usted es fan de los accesorios, un vestido en color neutro con chaquetas denim o bombers puede lucir muy bien; además puede incorporar sombreros, bufandas o lentes para acentuar el look veraniego. Encuentre su estilo en las diversas tiendas.