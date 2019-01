Juegue con las texturas y colores de las bufandas

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Las bufandas siempre serán un elemento consentido durante la temporada de diciembre. No se limite a usar tonos oscuros, por el contrario, llene de texturas, de colores llamativos, estampados y diversos tamaños estas indispensables piezas.



Al cambiar los clásicos colores cambia el estilo de su look de buena forma y añade profundidad visual a sus atuendos.



Las bufandas no solo le protegen del clima, estas hacen que sus outfits se vean mucho más elegantes gracias a las capas que ofrecen y cómo destacan.



Las texturas permiten crear una relevancia visual y se vuelven el punto de atención de su vestimenta.



Por otro lado, los colores o estampados siempre ofrecerán ese factor divertido y creativo que no puede dejar de estar presente en su guardarropa esta temporada.