Afronte la época de frío con estilo

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Diciembre llegó y con él un clima mucho más frío. Esta es la temporada perfecta para sacar o comprar los suéteres más trendy de la época.



Muchos creen que es un problema combinar estas prendas, pero esta idea no podría estar más alejada de la verdad en la industria de la moda.



Los suéteres no solo proporcionan el calor que el cuerpo necesita durante el frío clima decembrino, estos también generan capas y un look mucho más clásico

y elegante.



Las texturas y estilos pueden ser favorables para cuerpos gruesos.





Opciones en tendencia

Una de las formas de cambiar el look aburrido o normal del suéter es combinarlo con zapatos de tendencia.



Por ejemplo, una pieza gruesa en la parte superior del cuerpo en combinación con unos skinny jeans y tacones en punta tipo stiletto pueden crear la ilusión de una pierna más larga mejorando la silueta de la mujer, sin importar el tipo de cuerpo que tenga.



El largo de un suéter depende de qué es lo que quiere generar con el atuendo, uno que llegue a la rodilla puede ser perfecto para combinar con otras piezas que abracen mejor su cuerpo para evitar verse “envuelta” en su atuendo.



No dude en comprar elementos con texturas fuertes como el crochet o el algodón en capas, estas telas logran verse muy elegantes sin necesidad de añadir mucho al look.



Un consejo importante es salir de la rutina con el color negro o gris, busque opciones más llamativas para dar un toque diferente a su guardarropa.



Puede encontrar diversos estilos, tamaños y texturas de suéteres en toda tienda de ropa esta temporada de invierno.