Estilo con lentejuelas para fin de año

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

El atuendo que se elige para cerrar el año suele ser uno memorable y con mucho estilo. Algunas personas optan por arriesgarse para atraer buenas vibras y éxito a un nuevo año.



Una de las tendencias de mayor crecimiento en la industria de la moda a nivel mundial para este cierre de 2018 son las lentejuelas.



En vestidos, camisas, pantalones o carteras usted nombre una pieza y es seguro que la puede encontrar bañada de estos brillantes adornos.



La razón principal por la que se ha vuelto bastante popular es la facilidad con la que una prenda puede destacar con este estilo, hay una gran variedad de texturas y además logra verse muy elegante sin mucho esfuerzo.

Los estilos pueden combinarse de muchas formas y con otras telas, este diseño lo puede encontrar en Jennyfer de Mall Multiplaza, Crédito: EL HERALDO/Alejandro Amador





Variedad

Las lentejuelas pueden estar bordadas de distintas formas creando texturas que favorecen a los diferentes tipos de cuerpo.



Uno de los estilos más comunes son las lentejuelas pequeñas cosidas a las telas, estas son inamovibles y no se desprenden. Las piezas confeccionadas en este tipo son perfectas para outifts más distintivos como un buen minivestido o falda ya que se ven muy bien.



Otra opción es la lentejuela doble, esta moda ha ganado bastante popularidad en los últimos meses ya que una cara de la pieza puede ser de un color y al tocarse en sentido contrario cambia creando un look mucho más divertido.



Otro ejemplo perfecto es la lentejuela “piel de sirena”, estas son mucho más grandes que las que normalmente se ven, una de las ventajas es que se corre menos el riesgo de arruinar la prenda o que una se descosa, además de ser una muy buena técnica disimuladora en el área del vientre y abdomen.



Si usted visita un centro comercial durante estas semanas verá que es de lo más normal encontrar diseños en este estilo. Es importante tomar en cuenta que estas piezas no suelen utilizarse a cada rato, por lo que se recomienda ser selectiva con la que comprará. Igualmente, al combinarla con otras texturas procure que estas sean sencillas, para que no compitan en protagonismo.