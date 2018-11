La reinvención del tenis en un zapato trendy y de alta moda

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Los tenis son un estilo de zapato que no pasará de moda gracias a la versatilidad que poseen y lo cómodos que son.



La industria de la moda ha logrado reinventar este zapato fusionándolo con las icónicas plataformas de los años setenta, transformando el zapato a uno de alta moda combinable con vestidos y faldas.



Una de las razones por las que este estilo no pasa de moda es por el descanso que brinda a los pies y piernas.



Estilos

Los estilos de tenis en el mercado son muchos y todos responden a los diferentes gustos de cada persona. Sin embargo, los más a la moda se han vuelto los clásicos de hombre con una adaptación para mujer, incluyendo una plataforma que hacen de ellos un tenis más formal que deportivo.



Los clásicos tenis de marcas prestigiosas han hecho un regreso en los últimos meses siendo un look mucho más fuerte y con una gran influencia en los diferentes atuendos de las importantes casas de moda.