Descubra cómo utilizar los “mom jeans”

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Los pantalones de mezclilla o como normalmente son llamados “jeans” representan la moda atemporal de cada generación.



Las casas de la moda han encontrado mil y una formas de hacer que estos se vean siempre en tendencia.



Uno de los estilos más discutidos en los últimos dos años son los jeans al estilo de mamá o los mom jeans. Estos, a diferencia de los skinny, son de tiro alto y no son pegados al cuerpo, así que combinarlos resulta ser algo complicado para quienes no nacieron en los noventas.



La clave principal para usarlos de manera correcta es la comodidad, si usted se encuentra cómoda con su outfit lo demás sale restando.



Otro consejo es utilizar capas o mejor dicho abrigos o bufandas para desviar la atención de los jeans.



Este es un estilo que se ve bien con cualquier zapato que se utilice, pero sin duda un par de tacones hace que la línea de la pierna se vea muy bien.



Si gusta andar un poco más deportiva este estilo es perfecto para usted, ya que le permitirá ser activa sin sentirse tan presionada por la tela, y pese a opiniones públicas los mom jeans se ven muy bien combinados con camisas flojas.





Las proporciones son una regla que se rompe a menudo con esta tendencia, así que no tenga miedo en probar algo distinto, estos se han acoplado muy bien a otros estilos siendo uno de ellos los jeans rotos.



Recuerde que la parte más importante para que un outfit se vea bien es la confianza con la que lo porta.

Si bien le gusten o no esta es una tendencia que no se irá tan rápido gracias a su versatilidad y sencillez de uso.