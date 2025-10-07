  1. Inicio
Rinden homenaje al inspector Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú en San Pedro Sula

Familiares y vecinos colocaron una cruz con flores en la quebrada La Primavera para honrar la memoria del inspector policial Kevin Pérez y del niño Elvis Eliú Bautista, protagonistas de la tragedia ocurrida hace 23 días

  • 07 de octubre de 2025 a las 11:35
Homenaje a Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú Bautista.

 Foto: Neptalí Romero | EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- En memoria del inspector policial Kevin Pérez y del niño Elvis Eliú Bautista, familiares y vecinos colocaron una cruz adornada en la quebrada La Primavera, ubicada en el bulevar del Sur, en San Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras, lugar donde ocurrió la tragedia que conmocionó a la comunidad hace más de tres semanas.

El homenaje se realizó 23 días después del incidente, como símbolo de respeto y recuerdo hacia quienes perdieron la vida en el intento de rescate.

Cuadro a cuadro: cámaras captaron a Elvis Eliú Bautista jugando en la quebrada La Primavera
Colocan cruz en la quebrada La Primavera en honor al héroe policial Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú.

 ( Foto: Neptalí Romero | EL HERALDO)

Según el informe policial, el inspector Kevin Pérez se lanzó a las aguas al observar que dos niños eran arrastrados por la corriente.

Logró salvar a uno de ellos, pero al intentar rescatar a Elvis Eliú, de 11 años, fue arrastrado por la corriente y murió ahogado.

El cuerpo del agente fue localizado el 15 de septiembre entre la 19 calle y la 16 avenida del barrio Cabañas, en San Pedro Sula. Su fallecimiento causó gran consternación entre familiares, compañeros y la comunidad hondureña.

El inspector fue velado en dos lugares: primero en la colonia Brisas del Pinal, Santa Bárbara, y luego en La Cuesta, su lugar de origen.

Suspendieron búsqueda del niño Elvis Eli Bautista

El Cuerpo de Bomberos de Honduras anunció la suspensión de la búsqueda del menor Elvis Eliú Bautista Guillén el pasado 23 de septiembre, luego de varios días de rastreo sin resultados.

El subteniente Gabriel Chacón, jefe de operaciones del cuerpo de socorro, explicó que se realizaron búsquedas exhaustivas desde la quebrada La Primavera hasta el río Chamelecón en La Lima y Baracoa, así como hasta su desembocadura en el mar de Puerto Cortés, sin éxito.

Saltó al agua a sacar la chancleta de su hermano y desapareció: caso de Elvis Bautista Guillén en SPS

