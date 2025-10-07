Rinden homenaje al inspector Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En memoria del inspector policial Kevin Pérez y del niño Elvis Eliú Bautista, familiares y vecinos colocaron una cruz adornada en la quebrada La Primavera, ubicada en el bulevar del Sur, en San Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras, lugar donde ocurrió la tragedia que conmocionó a la comunidad hace más de tres semanas. El homenaje se realizó 23 días después del incidente, como símbolo de respeto y recuerdo hacia quienes perdieron la vida en el intento de rescate.

Según el informe policial, el inspector Kevin Pérez se lanzó a las aguas al observar que dos niños eran arrastrados por la corriente. Logró salvar a uno de ellos, pero al intentar rescatar a Elvis Eliú, de 11 años, fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. El cuerpo del agente fue localizado el 15 de septiembre entre la 19 calle y la 16 avenida del barrio Cabañas, en San Pedro Sula. Su fallecimiento causó gran consternación entre familiares, compañeros y la comunidad hondureña. El inspector fue velado en dos lugares: primero en la colonia Brisas del Pinal, Santa Bárbara, y luego en La Cuesta, su lugar de origen.

