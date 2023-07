Menor desaparece tras salir a comprar comida en Choloma, Cortés

El acongojado hombre contó que desde entonces no ha vuelto a saber de ella y reveló que maneja dos hipótesis acerca de la desaparición de la menor. “Los muchachos que andan las mototaxis me dijeron que la vieron en la parada de buses”, explicó a los medios de comunicación.

“Si ella está donde alguna tía o se fue con algún novio que me llame”, imploró Alexis Domínguez con evidente tristeza.

“Si se fue con alguna tía que me llame y me diga que ya no quiere vivir conmigo, pero que no me tenga así”, añadió.

El desesperado padre exteriorizó su desacuerdo en que la menor se vaya por dos razones. “Aquí no le falta nada conmigo, además ese viaje es muy peligroso”, argumentó.