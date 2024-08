Madre de joven ahogado en el río Ulúa expresa su dolor: “Estoy Destrozada”

“Siento aliento porque hallaron su cuerpo, pero estoy destrozada, ya que guardaba la esperanza de encontrarlo vivo. Nunca pensé que se había ahogado mi muchachito. Me duele saber que mi muchachito se me fue para siempre y no lo volveré a ver” decía entre llantos Tránsito Paz, madre de Maycol, mientras estaba sentada a la par del féretro donde estaban los restos del menor de sus tres hijos.

El joven era padre de cuatro niños y trabajaba en el negocio de su padre de nombre Humberto López, quien con mucha fortaleza dijo aceptar el destino de su vástago.