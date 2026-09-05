Las dos motocicletas se calcinaron tras el impacto: dos hombres mueren en accidente en La Paz

La Paz, Honduras.- Dos hombres fallecieron tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Marcala, La Paz, muy cerca del desvío hacia Cane. Reportes preliminares indican que las dos víctimas se conducían a bordo de motocicletas cuando impactaron entre sí y, posteriormente, ambos vehículos se incendiaron.

Tras el fuerte impacto, uno de los motociclistas habría quedado sobre su vehículo, que posteriormente se incendió, por lo que murió calcinado.

La segunda víctima quedó a la orilla de la carretera. Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos hombres.