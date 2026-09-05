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Las dos motocicletas se calcinaron tras el impacto: dos hombres mueren en accidente en La Paz

Tras el accidente, ambas motocicletas quedaron en medio de la carretera y se incendiaron, dejando a uno de los hombres carbonizado. Aquí los detalles

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 19:14
Las dos motocicletas se calcinaron tras el impacto: dos hombres mueren en accidente en La Paz

Dos motociclistas perdieron la vida luego de protagonizar un aparatoso accidente en la carretera que conduce hacia Marcala, La Paz.

 Foto: Cortesía

La Paz, Honduras.- Dos hombres fallecieron tras un accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce hacia Marcala, La Paz, muy cerca del desvío hacia Cane.

Reportes preliminares indican que las dos víctimas se conducían a bordo de motocicletas cuando impactaron entre sí y, posteriormente, ambos vehículos se incendiaron.

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Tras el fuerte impacto, uno de los motociclistas habría quedado sobre su vehículo, que posteriormente se incendió, por lo que murió calcinado.

Dos motociclistas mueren tras impactar entre sí en carretera hacia Marcala

Dos motociclistas mueren tras impactar entre sí en carretera hacia Marcala

 (Foto: Cortesía)

La segunda víctima quedó a la orilla de la carretera. Hasta el momento se desconoce la identidad de los dos hombres.

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Las dos motocicletas quedaron en medio de la carretera y rápidamente fueron consumidas por las llamas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas.

Al lugar se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Sin embargo, el fuego consumió gran parte de las dos motocicletas involucradas en el percance.

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