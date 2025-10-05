Hallan cadáver de un señor en una quebrada de la colonia Nueva Era

Tegucigalpa, Honduras.-El cadáver de un señor fue encontrado la tarde de este domingo 5 de octubre en la quebrada ubicada en la colonia Nueva Era de la capital, cerca de la colonia 21 de Febrero.

El fallecido fue identificado como Elmer Ovidio Herrera, quien era un señor de la tercera edad que vivía en la colonia.

De acuerdo con el relato de los vecinos, Herrera tenía problemas con la bebida y no sabían nada de él desde el pasado jueves 2 de octubre.

Luego de tres días, su cadáver apareció flotando en el río que pasa por estas colonias de Comayagüela.

Las autoridades recibieron la alerta de lo que estaba ocurriendo y llegaron rápidamente al lugar para acordonar la escena y esperar a los médicos forenses.