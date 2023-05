Entre lágrimas y dudas por su muerte, entierran a Claudia Munguía en La Ceiba

“Uno nunca espera enterrar a un hijo, pido justicia por el crimen de mi hija, ella no se lo merecía”, declaró con mucha dificultad doña Ana Luisa, pues el llanto era inevitable al ver la sepultura de su hija.

Claudia fue asesinada y posteriormente su cadáver fue depositado en la maleta de color negro que se halló en las cercanías del río Cangrejal.

“Lastimosamente uno quiere encontrar a sus hijos vivos pero no se pudo. Le truncaron su vida, su futuro y no se lo merecía, simplemente se atravesó alguien que no debía en su camino”, dijo con mucho dolor la madre de la joven.

“Era una excelente hija, era mi apoyo y me han dejado sin él, ahora solo me queda resignarme y pedirle a Dios fortaleza para salir adelante”, finalizó.