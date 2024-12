Cristian Nolasco, policía que se enfrentó a civiles: “No tenía idea con quién me estaba enfrentando”

1

Catacamas, Olancho.- El comisario de la Policía Nacional, Cristian Nolasco, quien se enfrentó a un grupo armado en Catacamas, Olancho, relató lo ocurrido durante el hecho registrado el pasado miércoles.

El uniformado reveló que, al ver cerca de la iglesia a varias personas armadas, pidió apoyo a otro agente. “Durante el forcejeo, le pedí a otro policía que desarmara a uno de los criminales”, declaró, enfatizando que “no pueden portar armas en una iglesia”.

El oficial confesó haber sentido un profundo miedo al enfrentarse al grupo de hombres y dijo haber clamado a Dios. “En un momento pensé: ‘Dios mío, ahora me quitan la vida’. Gracias a Dios no me mató con el fusil; sentí un miedo profundo”.