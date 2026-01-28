  1. Inicio
Cae a sospechoso de homicidio y tentativa de homicidio en aldea El Rusio, Juticalpa

La víctima destazaba una vaca cuando el homicida llegó y le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida; en el hecho resultó herida otra persona

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 06:42
El hombre fue detenido en posesión de dos armas de fuego.

 Foto: Cortesía.

Juticalpa, Olancho.– Un hombre fue capturado en la aldea Limones, municipio de Juticalpa, señalado como presunto responsable de un homicidio, una tentativa de homicidio y el porte ilegal de armas de fuego, hechos violentos ocurridos en el sector rural del departamento de Olancho.

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso estaría vinculado a la muerte de José Gilberto Pacheco Ruiz, de 39 años, así como a las lesiones provocadas a otra persona durante un ataque registrado el pasado 24 de enero en la comunidad Portillo del Limón, en la aldea El Rusio.

El hecho sucedió mientras la víctima destazaba una vaca, en el mismo acto resultó herido otra persona.

Durante el operativo de captura, las autoridades le decomisaron dos armas de fuego: un revólver y una escopeta, esta última con dos cartuchos sin percutir. Una de las armas sería la presuntamente utilizada en el crimen, por lo que fue asegurada como evidencia clave para el proceso investigativo.

El detenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento legal, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otros implicados en el caso.

