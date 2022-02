Padre de Angie Peña lamenta que autoridades harán oficial hipótesis de accidente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Walter Peña, padre de la joven Angie Peña, lamentó el lunes que las autoridades harán oficial la hipótesis de un accidente en altamar en la desaparición de su hija en las costas de Roatán, Islas de la Bahía el pasado 1 de enero.



Asimismo, Peña acusó de inoperancia a las autoridades hondureñas, señalando que no han querido continuar con la búsqueda de la joven de 23 años, por lo que su familia por sus propios medios ha tenido que continuar con las labores para hallar a la profesional en Administración de Empresas.

Walter Peña señaló que las autoridades hasta el momento no se han pronunciado sobre los hallazgos que se han hecho, pese a que han encontrado el chaleco y las llaves que supuestamente fueron utilizados por la joven, además de la jetski y un arete que aparentemente pertenecía a ella.



"Lastimosamente ni siquiera se han pronunciado sobre el chaleco, que fue lo primero que trajeron. Es una inoperancia terrible, lo último que me di por enterado es que van a hacer oficial la hipótesis del accidente cuando no tienen nada de base científica, ni pruebas de tal suceso", lamentó el angustiado padre de la joven.

Piden ayuda a presidenta Xiomara Castro

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades policiales, Walter Peña ha manifestado que han solicitado la ayuda de la presidenta Xiomara Castro para continuar con la búsqueda de su hija.



"A raíz de esta clara violación de no dar con el paradero de un ser humano, mostrando una clara apatía de parte de los entes de investigación, estamos tocando las puertas de la presidenta Xiomara Castro", adelantó Peña.



Asimismo, el padre de la joven que cumplió 23 años el pasado mes de enero en medio de su misteriosa desaparición, lamentó que la búsqueda se haya suspendido y que los gastos de la investigación corran unicamente por parte de la familia.

Trasladan la búsqueda a Belice

Hace cuatro días, la madre de Angie, Ericka Melgares partió con rumbo a Belice para continuar con la búsqueda de su hija, luego de que en ese país hayan sido encontrados el chaleco y el cordón de la jetski presuntamente utilizados por su hija, al igual que la moto acuática y un arete que aparentemente le perteneciía.



La familia de la joven egresada de Administración de Empresas ha ampliado la búsqueda a nivel internacional, ante la falta de indicios que puedan dar con su paradero en el territorio hondureño.



La familia de Angie Peña ha protagonizado una intensa búsqueda, en donde han realizado labores de investigación y revisión tanto por aire, mar y ahora se han trasladado hasta Belice con la esperanza de por fin dar con su paradero tras un mes de su desaparición.

