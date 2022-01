"Le pido al pueblo de Honduras que sigan poniendo en oración a mi hija": Walter Peña

Desde la familia Peña no pierden la esperanza de poder encontrar sana y salva a Angie, desaparecida desde el 1 de enero en Roatán, Islas de la Bahía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la angustia e incertidumbre generada por la falta de indicios sobre el paradero de Angie Peña a 13 días de su desaparición en Roatán, Islas de la Bahía, el padre de la joven, Walter Peña, pidió al pueblo hondureño mantener en sus oraciones a su hija para que aparezca con vida.



"Le pido al pueblo de Honduras de buen corazón que sigan poniendo en oración a mi hija, que yo sé que mi hija está con vida, yo tengo la seguridad, esa confianza, porque si mi hija hubiera tenido algún tipo de accidente en el mar ya hubieran aparecido los restos de ella, los restos de la jet ski, los restos que vinculan a un accidente", manifestó Peña.

Por otra parte, el angustiado padre sostuvo que si Angie hubiera sido víctima de un accidente en alta mar ya se hubieran encontrado indicios de su paradero ya sea en las costas de Honduras o de Belice.



"A estas alturas del partido ya hubiera salido hacia las playas ya sea de Belice o de Honduras, cualquier resto, cualquier rastro de algún tipo de accidente", señaló.



De igual manera, Walter Peña habló acerca del chaleco salvavidas y cordón de la moto acuática que habrían sido utilizados por su hija y que fueron encontrados en aguas de Belice, manifestando que espera que las autoridades hagan el peritaje necesario pero descartando que en efecto hayan sido usados por la joven de 22 años.



"No sé de donde sacan que es el chaleco de mi hija, no sé cual es el fundamento que tienen para decir que sí al 100% es el chaleco de mi hija cuando no conocen los medios probatorios para dar con que sí en verdad es el chaleco de mi hija".



En el momento en que se cumplen 13 días de su misteriosa desaparición, los familiares de Angie Peña siguen con una intensa búsqueda en donde esperan encontrarla, sin embargo los esfuerzos hasta ahora han sido infructuosos.

