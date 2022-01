Filtran supuestos mensajes entre presunto informante y padre de Angie Peña

La Policía Nacional investiga la supuesta conversación del padre con el supuesto informante para constatar si es verídica o no.

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Continúa la angustia e incertidumbre para conocer el paradero de la joven Angie Peña, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 1 de enero luego de haber realizado un paseo en una moto acuática del cual nunca regresó.



Han transcurrido ocho días, en donde los diferentes equipos de rescate han realizado arduas labores de búsqueda por aire, mar y tierra para dar con el paradero de la mujer de 22 años, sin embargo, estos hasta el momento han sido infructuosos.

LEA TAMBIÉN: Walter Peña: 'Hasta no agotar instancias no descartaré que mi hija esté viva'



Con el paso de los días, la angustia y la desesperación se ha ido apoderando de los padres de Angie, quienes han puesto una recompensa monetaria a las personas que brinden información acerca de su posible paradero.



Luego de este anuncio, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró interceptar unos supuestos mensajes entre un presunto informante y el padre de Angie, Walter Peña.



Según los mensajes, cuya vercidad se encuentra bajo investigación por las autoridades, la ppersona que se identifica como Ana le asegura al padre que su hija fue raptada y la tienen cuatro hombres en Roatán Islas de la Bahía.



A continuación la conversación íntegra:



Presunto informante: A los medios de comunicación dé aviso.



Supuesto padre: Dime que necesitas. Por favor.



Presunto informante: La tienen 4 tipos a ella. Yo no ocupo dinero ni nada.



Supuesto padre: Por donde ahí.



Presunto informante: Yo solo le digo que dé aviso a la autoridad y los medios.



Supuesto padre: Dígame algo concreto por favor.



Presunto informante: Ya le dije lo que iba a decir. Solo le digo que está raptada en la isla y nada más.



Supuesto padre: ¿Usted vio cuando la raptaron?



Presunto informante: Sí. Solo eso diré.

VEA: Madre de Enoc Pérez: 'Me duele en el corazón ver como dan prioridad a otros casos'

Conversación es objeto de investigación

Desde la DPI continúan con las labores de búsqueda para dar con el paradero de Angie Peña y han señalado que verificarán si es cierta la conversación entre el presunto informante y el padre de la joven.



Asimismo, las autoridades policiales han reiterado que cualquier información es valiosa para poder esclarecer el caso y poder encontrar a la joven de 22 años.



Hasta el momento los agentes de la DPI continúan evaluando las diferentes pruebas e indicios que puedan esclarecer el caso de Angie Peña.

ADEMÁS: DPI: Videos descartan que Angie Peña haya sufrido un secuestro