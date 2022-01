Mujer acusada de matar a su esposo en Choluteca: "Él era violento, me maltrataba"

CHOLUTECA, HONDURAS.- "No sé cómo se estacó el cuchillo", fueron las palabras de Agustina Huete Velásquez, la mujer acusada de parricidio en perjuicio de su esposo, hecho que se registró el 1 de enero en la comunidad de Ojo de Agua en el municipio de El Triunfo, Choluteca, zona sur de Honduras.



"Yo no lo maté, él llegó porque él tomaba, le gustaba la bebida. Entonces cuando él llegó, yo estaba contando un dinero y me agarró de espalda y nos riñamos, entonces él entró con el cuchillo y riñamos y no sé cómo fue que se estacó", expresó la fémina.

La fémina fue capturada horas después de que se registrara la muerte de su esposo, por lo que este viernes compareció a su audiencia inicial por el delito de parricidio.



La mujer contó que al ver a su pareja herida salió corriendo de la casa para buscar un carro, pero no encontró hasta varios minutos después de que sus vecinos llevaron a la víctima a una clínica cerca de la zona, donde murió.



"Yo salí corriendo a buscar carro porque la verdad yo lo iba a levantar, pero lamentablemente no hallé carro; los que me ayudaron fueron unos vecinos que me prestaron una mototaxi para levantarlo a él y lo llevaron a un clínica de Azacualpa, pero no se encontraba la doctora. Cuando regresé en el carro me dijeron que ya había muerto, no lo pude trasladar a Choluteca", agregó.



Huete Velasquez dijo que su esposo era una persona violenta y que en reiteradas ocasiones la había amenazado con matarla.



"Él era un muchacho violento, me maltrataba. Cuando yo le decía: 'te voy a denunciar', él me decía: 'no, vos no tenés que hacer eso porque el día que vos hagas eso, prefiero ir a pagarte por muerta no por un golpe", recordó.

