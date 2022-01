"Ay, mi cabeza", "no, no, no": revelan video de accidente de avión en Roatán  

ROATÁN, HONDURAS.-Gritos de desesperación y angustia se vivieron cuando un avión se salió de la pista del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, Islas de la Bahía. Todo fue captado en un video que trascendió este día a través de redes sociales.

El percance de la aeronave tipo Jetstream 31 ocurrió al filo de la 1:00 de la tarde del martes cuando presentó problemas mecánicos en el tren de aterrizaje, por lo que se salió de la pista y quedó a pocos metros del mar.



Lamentos

Uno de los viajeros captó el momento en el que el avión descendía sobre la pista. Al principio todo marchaba normal, pero repentinamente la aeronave se desvió para frenar de emergencia en un terreno lleno de maleza que bordea el aeropuerto.



"¡Ay, mi cabeza, me golpeé!", "no, no, no" se escucha decir a un niño, mientras otros pequeños lloran y sus padres tratan de calmarlos.



"¿Están bien todos?", consulta un hombre. Afortunadamente el incidente no pasó a más y únicamente se conviritó en un gran susto.



Tras el incidente, varias unidades de socorro y personal de la terminal acudieron a apoyar a los pasajeros y tripulación. Asimismo se procedió a realizar labores de enfriamiento ante la posibilidad de que la aeronave tomara fuego.



Informes preliminares indican que el tren de aterrizaje derecho sufrió desperfectos provocando que la aeronave virara estrepitosamente hacia un lado.





Incidentes:



No es primera vez que este tipo de eventos suceden en Roatán, pues anteriormente ya había pasado en 2020 y 2019, este último dejó a cinco personas extranjeras muertas.