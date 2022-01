Padre de Angie Peña pide ayuda a EEUU para hallarla; no descarta rapto

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Continúa la angustia para los familiares de la joven Angie Samantha Peña, desaparecida cuando disfrutaba de un paseo en una moto acuática en la playa de West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.



La joven de 23 años es originaria y residente en Tegucigalpa, pero se encontraba de vacaciones en la paradisíaca isla, de donde desapareció el sábado 1 de enero del presente año y tras casi 72 horas de búsqueda aún no hay resultados sobre su paradero.



Su padre, Walter Peña, se encuentra destrozado y ha pedido el apoyo de la población, de las autoridades nacionales y hasta internacionales para encontrar a la joven.



"Hago un llamado a la conciencia de toda la población, que se una en oración a ver si podemos encontrar a mi hija sana y salva. Le pido a la Embajada de Estados Unidos si nos colabora, ya que ellos tienen el equipo, la logística, el personal calificado para poder encontrar a mi hija, porque nosotros hacemos lo que podemos, pero miramos las limitaciones que existen y eso se nos complica más", imploró ante la cámara de un medio de comunicación local de la zona insular de Honduras.

Además, en otro medio nacional detalló que sumado a la escasez de equipo del que disponen las autoridades hondureñas para rastrear a Angie, la familia también ha tenido que aportar para costear cada viaje que se hace por aire y mar.



"Nosotros hemos estado pidiendo ayuda porque esto es un gasto enorme, estar moviendo helicópteros para hacer la búsqueda", detalló el progenitor, quien aseguró que solo hay una cuenta de banco habilitada por la familia para quien desee hacer donaciones, la cual es: 746297041, a través de Bac, a nombre de Lizzy Rachel Peña Melgares.

Mayor seguridad

Walter Peña también hizo un enérgico llamado a las autoridades para que exijan que los centros turísticos que alquilan equipos -como el que conducía Angie cuando desapareció-, cumplan con estándares de seguridad, como el uso de GPS o el acompañamiento de un guía capacitado.



"Como padre de familia le pido a las autoridades que esas motos que alquilan, que les pongan GPS, que no permitan que sigan así, que los pongan en regulación porque además es una irresponsabilidad darle este tipo de maquinaria a personas inexpertas, que salgan al mar sin ningún tipo de cuidados ni guía, porque esa es la versión que nos han dado. No sabemos más nada", aseveró.

Posible secuestro

El padre de la joven capitalina dijo que su angustia crece a cada minuto, pues aunque su hija sabe nadar, no cuenta con mayor conocimiento sobre cómo sobrevivir en altamar y además teme que detrás de su desaparición halla mano criminal.



"Habían venido anteriormente y habían rentado las "jet ski" (motos acuáticas) pero nunca la habían dejado sola, siempre iba con un guía y ahora nos dicen que los guías la dejaron sola y ahorita vamos a interponer la denuncia, porque no podemos descartar que también la niña pudo ser raptada. Ahorita se están haciendo los vaciados de las cámaras del hotel y todo lo que ellas estuvieron haciendo, pero es complicado porque hay lugares aquí que cuesta que la tecnología llegue, ayer estuve hasta las 2 de la mañana esperando unas imágenes, pero ya se van visualizando un poco las imágenes de cuando ellas salen", detalló.



El hondureño también aprovechó para solicitar el apoyo a los residentes de la isla, pues aseguró que cada ayuda puede hacer la diferencia, "el que me pueda colaborar, que tenga su barco, su yate, que me ayude, se lo voy a agradecer porque hoy es por mí, pero mañana puede ser por tí, ¡hermano, echame la mano! a todas las personas de buen corazón que se unan para poder encontrar a mi hija", exclamó.

