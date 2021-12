Un muerto y cuatro heridos en enfrentamiento entre campesinos y guardias en finca en Colón

COLÓN, HONDURAS.- Un enfrentamiento entre campesinos y los guardias de una finca de palma dejó como saldo una persona muerta y al menos cuatro heridas la madrugada de este miércoles en la comunidad de Punta de Rieles Trujillo, Colon, zona caribeña de Honduras.



De acuerdo con las informaciones, un grupo de campesinos llegó a la zona para supuestamente invadir la finca propiedad de una cooperativa, por lo que se generó un enfrentamiento.

LEA TAMBIÉN: Dos muertos y un herido tras tiroteo en Los Naranjos, Cortés



El hecho se registró a eso de la 1:00 de la madrugada. Los heridos fueron trasladados al Hospital San Isidro de Tocoa; el cuerpo del fallecido se encuentra en la morgue del centro asistencial.



Hasta el momento se desconocen detalles del hecho así como la identidad del fallecido y los heridos. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indaga sobre el caso.

Conflicto en el Aguán

En los últimos meses se han registrado enfrentamientos entre campesinos, guardias de seguridad y militares en zonas de Colón donde operan varias empresas productoras.



Elsy Banegas, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), refirió que en los últimos días se han dado desalojos, que no han sido violentos porque no capturaron a nadie, pero se creó una fuerte intimidación con tanquetas, así como con grupos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



Los enfrentamientos y la lucha por la posesión de las tierras en el Bajo Aguán no fueron solucionados por el gobierno saliente y ahora comenzarán de nuevo otro proceso de negociación.



Las organizaciones campesinas solicitaron en las mesas de trabajo, nombradas por la presidenta electa Xiomara Castro, una reunión con ella y, a la vez, que se nombre otra mesa de alto nivel para tratar el asunto.

VEA: Consternación en familiares del comerciante que fue calcinado en Siguatepeque