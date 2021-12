Siete campesinos resultan heridos y dos guardias capturados en finca

TRUJILLO, HONDURAS.- Siete campesinos resultaron heridos y dos guardias de seguridad de la empresa Inversiones Ceibeña fueron capturados, golpeados, desarmados y entregados a la Policía por los compañeros de los labriegos tras un desalojo en la finca El Remolino, Trujillo, Colón.



El hecho ocurrió ayer a las 5:45 de la mañana cuando unas 258 familias campesinas pretendían “recuperar” la finca cultivada de palma aceitera, propiedad del inversionista agrícola Reinaldo Canales, informó a EL HERALDO Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria.



Relató que estas familias ya habían sido desalojadas hace ocho días y persisten en ocupar el predio de 1,153 hectáreas porque, supuestamente, les pertenecen por haber sido propiedad de sus padres y abuelos.

Los heridos campesinos fueron identificados por el dirigente campesino como Wilder Pérez (16 años), Carlos Alexis Torres (17), Santos Rosales (47), José Antonio García (54), William Joel Sorto (28), Marlon Dénilson García (22) y Enner Ramos (23).



El dirigente no dio los nombres de los dos guardias capturados que según otras versiones de prensa fueron golpeados y tomados como rehenes por los campesinos enardecidos por lo que había pasado con sus compañeros, quienes fueron trasladados a los hospitales de Trujillo y La Ceiba.



Entre los campesinos heridos había uno que llevaba un disparo de escopeta en el costado izquierdo del estómago mientras otro iba herido en una de sus piernas, dijo el representante de la Plataforma Agraria.



“Son los guardias de la empresa Inversiones Ceibeña, su responsable (de seguridad) es el coronel retirado Francis Reyes”, añadió Cabrera.



Sobre las tierras dijo que durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) los abuelos y padres de los ahora reclamantes las hipotecaron pero ya las liberaron.



“Estas tierras eran de los campesinos y siguen siendo porque los títulos aún los mantenemos, los conservamos en mano, libres de gravamen, en el Registro de la Propiedad”, aseguró.

Al interrogar a Cabrera si era cierto que hubo un guardia muerto, expresó que no, y agregó “que presenten la imagen como nosotros la presentamos cuando matan un campesino”. “Son 258 familias, todos entraron a la recuperación, no ha habido muertos porque Dios es grande, según manifiestan los compañeros fue una balacera exagerada, todo mundo (se tiró) en el suelo”, refirió. “Cuando (a los guardias) se les terminó la munición, y los compañeros vieron, los rodearon y capturaron a dos”, contó Cabrera, citando versión de testigos.



La Plataforma Agraria se quejó de que el enfrentamiento se dio aun estando agentes de la Policía Nacional, quienes no hicieron ninguna incidencia.



En agosto de 2017, dos guardias de esa misma finca El Remolino fueron ultimados por unos campesinos que intentaron invadir dicha propiedad.



No fue posible conseguir la versión de los guardias capturados en la zona



Guardias de seguridad impidieron que un grupo de supuestos campesinos volvieran a invadir la finca El Remolino, propiedad de la empresa Aceites y Derivados S. A. (Aceydesa), ubicada en el sector del Aguán, jurisdicción del municipio de Trujillo.

