Acribillada y con señales de tortura hallan a mujer en colonia Calpules de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En medio de unos matorrales fue encontrado el cuerpo de una mujer asesinada en la colonia Calpules de San Pedro Sula.



El cuerpo de la fémina presentaba varios impactos de arma de fuego y señales de haber sido torturada.



Personas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades policiales sobre la mujer asesinada, por lo que se desplazaron a verificar lo ocurrido.

VEA: Un muerto y un herido tras choque entre motocicleta y vehículo en la capital



Los uniformados llegaron a la escena del crimen y en medio de los matorrales encontraron el cuerpo semidesnudo de la mujer, que no fue identificada porque no le encontraron documentos personales.



La fallecida es de tez blanca, corpulenta y vestía un pantalón negro y sostén “tigreado”.



Agentes de la Policía Nacional acordonaron el lugar y levantaron evidencias, mientras que personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones reconocieron y levantaron el cadáver para luego trasladarlo a la morgue donde se le practicó la autopsia.

LEA TAMBIÉN: Hombre mata a su expareja y posteriormente se quita la vida en Roatán



Personas que llegaron a observar lo ocurrido comentaron que no conocían a la mujer asesinada, ya que no era del vecindario.



No se dio a conocer si los criminales le quitaron la vida en el lugar o solo la fueron a tirar a la zona que es poco transitada.

+Masacre en Santa Rita, Santa Bárbara, deja tres muertos y un herido