Capturan a mujer que intentó apuñalar a madre e hija en la capital

De momento, las autoridades no han informado como se encuentra la madre y la bebé.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una mujer intentó acabar con las vidas de una joven madre hondureña y su bebé de tan solo nueve meses de edad.

El hecho se registró la noche del jueves en el barrio Morazán de Tegucigalpa, al interior de una cuartería ubicada en este sector de la capital.

Según se conoció, los mismos vecinos del lugar -al percatarse de la situación- procedieron a amarrar a la ahora sospechosa para luego dar parte a las autoridades policiales.

Al parecer, la mujer habría intentado apuñalar a la madre y su bebé con un arma blanca, sin embargo, las personas a su alrededor evitaron que se convirtiera en una tragedia.

El incidente se reportó a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que minutos después una patrulla policial llegó para dar detención a la agresora.

No obstante, al ser interrogada sobre lo sucedido, la fémina de manera incoherente solo pudo responder que las acusaciones en su contra eran "mentira". "Me amarraron, me querían golpear", pronunció brevemente.

De acuerdo a declaraciones de la víctima, esta no es la primera vez que esa mujer trata de agredirla a ella y a su bebé.

De momento, se desconoce si la madre y la niña sufrieron heridas. Y serán las autoridades quienes tras investigaciones deduzcan responsabilidades a la hondureña acusada de ser necesario.

