Mortero le destroza dos dedos de la mano a niño de 12 años en Santa Bárbara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días de las fiestas decembrina ya se reportó la primera víctima por el uso de la pólvora, una anomalía que ha causado estragos durante los últimos años en el país.

Este jueves se reportó la mutilación de un menor de 12 años, quien habría perdido dos dedos de su mano derecha a causa de la manipulación de artefactos explosivos en la comunidad de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.

Según explicaron sus familiares, la víctima, identificado como Enmanuel Jair, habría recogido un mortero que los vecinos tiraron, mismo que no detonó hasta que fue recogido por el menor.

Hasta el momento, el menor es la primera victima de la pólvora en el país.

En consecuencia, el médico Omar Mejía, director de la Fundación de Atención para el Niño Quemado (Fundaniquem) condenó la irresponsabilidad de los padres de familia al dejar a los menores manipular los explosivos. “Estamos a dos de diciembre y ya tenemos al primer niño mutilado por la pólvora, porque no son quemaduras, son mutilaciones, quiere decir que no se puede recuperar nada”, lamentó el galeno.



Pese a que se promueven campañas para evitar el uso de la pólvora en la época decembrina, la comercialización en algunos departamentos en los que no está prohibido su uso, sigue dejando como resultados menores quemados, mutilados y en ocasiones con afecciones de respiración y sordera.

Fundaniquem cerró el año anterior con 16 menores quemados por la pólvora.

En la capital, las multas por tenencia, uso, producción y comercio de cohetes y pólvora van de 5,000 a 60,000 lempiras, sumado al decomiso y destrucción del producto.

