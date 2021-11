Requieren a Dilcia Fernández, exalcaldesa de La Lima, por venta de lotería clandestina  

LA LIMA, CORTÉS.- Por presuntamente vender lotería clandestina, este viernes agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) requirieron a la exalcaldesa de La Lima, Cortés, Dilcia Fernández Zelaya.



La acción ocurrió mientras las autoridades revisaban la operación de varios negocios en La Lima y El Progreso donde decomisaron más de 20,000 lempiras y hallaron indicios sobre la venta ilegal de loterá.

La exalcaldesa limeña (2002-2006) no fue llevaba a prisión, pero la Fiscalía no descarta presentar una acusación en su contra.



Según investigaciones de la DPI y los fiscales, numerosos dueños de negocios tienen una red de vendedores de lotería, de forma ilegal, en barrios y colonias de la zona norte que a diario mueven grandes sumas de dinero.



Hasta el momento la expolítica no se ha pronunciado sobre las investigaciones que la ligan a la actividad ilícita.



