Muere uno de los presuntos autores de masacre en bus de Siguatepeque

COMAYAGUA, HONDURAS.- Uno de los presuntos asaltantes que abordó una unidad de transporte público en la aldea El Socorro de Siguatepeque, Comayagua y que ocasionó la muerte de tres pasajeros, perdió la vida en las últimas horas, según informaron las autoridades.



El hombre respondía al nombre de Juan José Rodríguez Ramírez, de 21 años de edad, quien era originario de la ciudad de San Pedro Sula, específicamente del sector Rivera Hernández.



De acuerdo a las versiones, el ahora fallecido fue llevado al Hospital Santa Teresa confundido como un pasajero más, razón por la cual no fue linchado por la turba de enardecidos ocupantes del autobús y pobladores como sí le ocurrió a su compañero, quien tuvo que ser rescatado por las autoridades para evitar que perdiera la vida a golpes.

Posteriormente, debido a su gravedad, fue trasladado al Hospital Escuela, en Tegucigalpa, donde finalmente falleció. Durante las investigaciones se determinó que Rodríguez Ramírez acompañaba a Óscar Gaspar Amaya en el atraco, este último, fue atacado tras disparar contra tres pasajeros, de los cuales, uno murió dentro del autobús y dos fallecieron mientras eran llevados a un centro médico.



Se cree que el joven habría recibido el impacto de bala por parte de su mismo compañero, pues en el alborto que se armó dentro del autobús este disparó para intentar repeler el ataque y fue así como la bala terminó en el cuerpo de su compinche.

Por su parte, los pasajeros asesinados, tras presuntamente oponerse al asalto, fueron identificados como José Alcides Vigil (34), Dolores Daniel Miranda (44) y Cristian Ordóñez (36), todos miembros de una misma familia.

Sus cuerpos fueron retirados la noche del mismo jueves de la morgue capitalina, donde sus parientes lloraban desconosaldos y pedían justicia.

"Me llevaron parte de mi vida, la delincuencia me ha quitado a mi hijo adorado que era una buena persona, una criatura que no se metía con nadie, él iba a trabajar, iba a la iglesia, no tenía problemas con nadie", dijo entre lágrimas la madre de uno de ellos.

