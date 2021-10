Retiran los restos de los niños asesinados por su padre en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.-El desconsuelo se puede observar en la cara de los familiares de los dos pequeños que fueron vilmente asesinados por su padre, la tarde del lunes 18 de octubre en la aldea Las Minitas del municipio de Esquías, Comayagua, en la zona central de Honduras.



La muerte de los pequeños de ocho y tres años de edad ha consternado a la comunidad, sobretodo a la familia quien llegó este martes hasta la morgue capitalina para retirar los restos de los menores.

En dos ataúdes, uno café y uno blanco, su madre Denis Martínez, lleva hasta su lugar de origen a los infantes.



De igual manera, la familia realizó el retiro del cadáver del padre de los menores, quien luego de perpetrar el mortal crimen se quitó la vida.



Tanto el padre como los menores fueron trasladados hasta la aldea Las Minitas donde serán velados y luego llevados al cementerio municipal para darles cristiana sepultura.

Ataque de celos

De acuerdo con el relato de la acongojada madre, el padre de los niños realizó el brutal acto por culpa de los celos.

"Mis hijos eran inocentes, no sabían nada. Lo querían. No se imaginaron que les hiciera eso. Nunca esperé que mi marido iba a hacer esto. Yo me acompañé pensando que iba a ser un buen hombre para mí", lamentó la mujer, quien en reiteradas ocasiones había denunciado al hombre por abusos.

Según cuenta la mujer, su pareja la había amenazado de asesinarla a ella y a sus hijos, pero no tuvo respuesta de las autoridades y eventualmente accedió a volver a con él.

"Yo lo denuncié porque él me maltrataba... yo lo había dejado, pero me volví a venir con él, me acompañé con él y lo hice por amor a mis hijos, para que tan siquiera tengan el respaldo de un padre, (sollozos). Yo me acompañé con él pensando que iba a ser un buen hombre para mí, yo a él lo amé, viera cómo lo amaba", relató a los medios de comunicación.