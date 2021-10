Capturan a siete agentes de la Policía Nacional con 19 kilos de cocaína en Olancho  

OLANCHO, HONDURAS.-Siete agentes de la Policía Nacional de Honduras fueron capturados la noche del sábado en el sector de Bonito Oriental, Olancho, en la zona nororiental de Honduras.



El informe policial indica que las detenciones se llevaron a cabo a eso de las 10:30 de la noche, cuando dos vehículos fueron requeridos para inspección en el operativo que se encuentra en la Estación de Patrulla de Carretera en La Venta, Gualaco.

Los siete agentes activos de las fuerzas del orden se dirigían -junto a otras dos personas- en dos vehículos tipo pick-up, sin placas.



Al momento de realizar la revisión les encontraron 19 kilos de supuesta cocaina, cinco armas de fuego tipo pistola, tres cargadores (propiedad de la Policía Nacional) y tres fusiles y cuatro cargadores, también propiedad del Estado.

Cabe decir que algunos de los agentes detenidos se encontraban en servicio, unos de vacaciones y otros de permiso de fin de semana, cuando fueron aprehendidos.



Los detenidos son:

1. Nombre: Josué de Jesús Perdomo Ordóñez

-Identidad: 0601-1989-02378

-Edad: 32 años

-Originario: Choluteca

-Residente: Tegucigalpa, Fco. Morazán

-Profesión: Oficial de Policía

-Grado: Inspector de Policía

-Promoción: XXXV

-Asignación: DIPOL, Olancho

-Situación: Permiso fin de semana



2. Nombre: Miguel Ángel Zúniga Landeros

-Identidad: 0606-1994-01192

-Edad: 27 años

-Originario: Choluteca

-Residente: Choluteca

-Profesión: Oficial de Policía

-Grado: Sub Inspector de Policía

-Promoción: XXXVI

-Asignación: Oficial Alumno

-Situación: Permiso Fin de semana



3. Nombre: Saúl Alberto Zúniga Aguilar

-Identidad: No porta

-Edad: 26 años

-Originario: El Paraíso

-Residente: Tegucigalpa, Fco. Morazán

-Profesión: Oficial de Policía

-Grado: Sub Inspector de Policía

-Promoción: XXXVI

-Asignación: Misión XATRUCH, Colón

-Situación: Disponible - Servicio



4. Nombre: José Luis Cano Martínez

-Identidad: 1807-1995-01053

-Edad: 26 años

-Originario: Olanchito, Yoro

-Residente: San Pedro Sula, Cortés

-Profesión: Oficial de Policía

-Grado: Sub Inspector de Policía

-Promoción: XXXVI

-Asignación: UDEP-1, DNPSC, La Ceiba

-Situación: Vacaciones



5. Nombre: Erick Xavier Velásquez Carmona

-Identidad: 1706-1996-00283

-Edad: 25 años

-Originario: Guascorán, Valle

-Residente: ÍDEM

-Profesión: Agente de Policía

-Grado: Agente de Policía

-Asignación: DIPOL, Olancho

-Situación: Disponible - Servicio



6. Nombre: Edgar Misael Velásquez

-Identidad: 0703-1999-01503

-Edad: 21 años

-Originario: Danlí, El Paraíso

-Residente: ÍDEM

-Profesión: Agente de Policía

-Grado: Agente de Policía

-Asignación: DIPOL, Olancho

-Situación: Disponible - Servicio



7. Nombre: Diblain Obed Mencías Hernández

-Identidad: 0801-1991-17601

-Edad: 30 años

-Originario: Tegucigalpa, Fco. Morazán

-Residente: ÍDEM

-Profesión: Agente de Policía

-Grado: Agente de Policía

-Asignación: DNFE

-Situación: Misión Olanchito - Sabá



8. Nombre: Fredy Antonio Sosa

-Identidad: 0703-1983-04397

-Edad: 38 años

-Originario: Danlí, El Paraíso

-Residente: Juticalpa, Olancho

-Ocupación: Comerciante

-Supuesto informante



9. Nombre: Londy Francisco Montealegre Fiallos

-Identidad: 0801-1992-02982

-Edad: 29 años

-Originario: Tegucigalpa, Fco, Morazan

-Residente: La Ceiba, Atlántida

-Ocupación: Mecánico

-Supuesto informante