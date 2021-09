Mateo, hermano de Wilkin Montalván: No tenemos problemas con nadie, por eso no le habíamos puesto seguridad   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Sumidos en un profundo dolor los familiares de Wilkin Montalván llegaron este jueves hasta la morgue capitalina para reclamar su cadáver. Uno de los presentes es el actual diputado suplente Mateo, quien lamentó las circunstancias del crimen y aseguró que ellos no tienen problemas con nadie.



"Que Dios sea quien se encargue, nosotros somos personas de bien, personas que no tenemos problemas con nadie y por eso ni siquiera le habiamos puesto seguridad que lo vigilara porque no esperabamos un daño de ese tipo", aseveró Mateo ante los medios.

"Estaba luchando por su vida, lo intubaron el lunes para poder viajar este jueves a México porque queríamos hacerle el tratamiento allá", refirió al plan de viaje que había para este día para Wilkin, quien llevaba más de un mes luchando contra el covid-19.



"Desconocemos de donde viene este ataque porque la gente ha sido bien solidaria con nosotros y esto nos ha dejado en shock a todos porque nunca en la vida hemos tenido problemas, esto era lo que menos esperabamos", reiteró.

Difícil decisión

La última vez que Mateo habló con su hermano fue el día que lo intubaron, que fue cuando tuvo que tomar una decisión muy difícil, asegura, porque tuvieron que ponerlo en coma para hacerlo.



"El doctor me preguntó -el lunes- y yo le dije que sería Wilkin quien tomaría la decisión y el dijo que sí porque estaba muy aferrado a la vida, ese día hablamos y nos despedimos porque no sabíamos si nos volveríamos a ver", contó con lágrimas en el rostro.



Dijo que la familia de Wilkin se "queda con lo mejor Wilkin, fue un lindo hermano, era un hijo muy ejemplar".

"Él quería vivir, estaba muy estable, frecuencias arteriales y todo, ya le había bajado el oxígeno, estabamos muy contentos por su recuperación", recordó.



En referencia a exigir justicia en este crimen Mateo solo dijo que se lo dejan todo a Dios. "La impudidad en Honduras es un caso porque pasan las cosas y después no pasa nada, si ellos quieren investigar que investiguen, nosotros no nos vamos poner a buscar nada se lo dejamos a Dios".

Amigo de Tony Hernández

En relación a los vínculos con el narcotráfico, Mateo aseguró que él nunca supo nada de eso y que podría asegurar que no tuvo que ver en esos temas.



Sin embargo, confirmó que Wilkin era amigo del Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Estados Unidos.

