En septiembre será audiencia previa al juicio en el caso de los hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción programó para septiembre el desarrollo de la audiencia de proposición de medios de pruebas en el denominado caso de los hospitales móviles.



Los enjuiciados en este proceso son el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, quien fungió como administrador de esa institución.



VEA: Fallas eléctricas, baños dañados y goteras: El mal estado de los vagones del módulo hospitalario de Choluteca (FOTOS)



“El Tribunal agendó del 7 al 9 de septiembre, la audiencia de proposición de medios de prueba en el caso contra las ex autoridades de Invest-H, Marco Bográn y Alex Moraes, acusados por la compra de hospitales móviles para la atención de la covid-19”, informó el Poder Judicial.



Ellos son acusados por dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.



Una vez evacuada la audiencia de proposición de medios de prueba, los jueces de sentencia programarán el inicio del debate.



La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal planteará 50 medios de pruebas documentales, testificales y periciales en las que acreditará que el costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado 1,174 millones de lempiras.



Además, que la millonaria compra se hizo al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H.



ADEMÁS: Millonaria estafa: Hervidero en vagones del hospital móvil de Choluteca



Asimismo, que extrañamente se pagó el cien por ciento de lo que esta compra representaba.



Los informes biomédicos confirmarán que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de covid-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional.



Los fiscales también demostrarán que el proveedor Elmed Medical System no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales.



DE INTERÉS: Hospitales móviles de Choluteca y Copán, más caros que los de Tegucigalpa y SPS



Por este caso se encuentra prófugo de la justicia el guatemalteco, Axel López.