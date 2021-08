Capturan a pepenador con una pierna humana metida en un saco en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En posesión de una pierna humana fue capturado en las últimas horas un presunto pepenador en la 33 calle de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



Según las informaciones, el sujeto, identificado como Nelson Pereira, cargaba en el interior de un saco la extremidad, por lo que personas que vieron el aterrador hecho, llamaron a las autoridades.

De inmediato, agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) se trasladaron al lugar y confirmaron la denuncia, por lo que de manera inmediata capturaron al sospechoso.



Tras su captura, Pereria le justificó a las autoridades que él es reciclador y vio el saco en un solar baldío, por lo que pensó que le podía ser útil para realizar sus actividades.



“Yo recojo botes desde hace siete años y lo que pasa es que cuando yo voy pasando, el saco está tirado con el bote, yo me alimento con el material, lo que pasa que en el saco venía la pata (pierna) esa, pero no es que lo haya matado, no soy derramador de sangre”, dijo.

El sujeto dijo que cuando se percató de que llevaba una pierna humana en el costal, se asustó y la tiró al suelo, para posteriormente escapar con sus botes, sin embargo, rápidamente fue detenido por las autoridades.



"Tomé los botes y dejé la pata tirada, yo no miré a la persona muerta, agarré el saco y me fui, fue cuando la autoridad me capturó”, agregó.



El hombre aseguró que nunca se percató que el saco tenía mucha sangre, ya que según él, era de noche y no se observaba nada.



Finalmente contó que hace unos años estuvo preso "porque la señora (pareja de hogar) me envió debido a que yo tomaba, teníamos discusiones porque ella decía que yo le pagaba mal con otras hembras, no por asesino”.

