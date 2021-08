VIDEO: Hombre muere en hecho confuso durante operativo policial en El Pedregal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En un confuso hecho, que se registró la mañana de este miércoles en la colonia El Pedregal de la capital, falleció un hombre dentro de su vivienda.



De acuerdo con el relato de la familia, a eso de las 6:00 de la mañana varios agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) ingresaron por la fuerza a su vivienda para arrestar a su hijo.

LEA: Menor denuncia que agentes de la Policía abusaron de ella en El Ocotillo



La víctima, que fue identificada como Christofer Betancourth (19), habría intentado escapar por lo que comenzaron a disparar, resultando gravemente herido.



La madre del joven asegura que luego de los disparos los miembros de la Cruz Roja llegaron al lugar para darle primeros auxilios pero debido a la gravedad de las heridas el hombre falleció en la casa.

ADEMÁS: FFAA tras muerte de estudiante de derecho: En el lugar no había asignado ningún integrante de la PMOP



"Me lo mataron, ellos me lo mataron", gritaba la acongojada madre señalando a los agentes como los responsables de la muerte de su hijo.

Una segunda versión de los hechos indica que el hombre se habría quitado la vida antes de ser arrestado por los agentes policiales.



Médicos forenses llegaron hasta la vivienda donde se registró el terrible hecho y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta la morgue capitalina.



La familia pide que se haga justicia en este caso ya que los agentes ingresaron sin permiso a la vivienda.

TAMBIÉN: Datos sobre la muerte del estudiante de derecho que irrespetó un retén policial