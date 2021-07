VIDEO: Así fue la enfurecida turba que mató a Giorgio Scanu

CHOLUTECA, HONDURAS.-Varios videos de la enardecida turba de habitantes de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, en el momento que atacaban al italiano Giorgio Scanu se han viralizado en las redes sociales.



En las imágenes se puede observar a una multitud ingresar de forma violenta a la vivienda del extranjero con piedras y palos para atacarlo.



Además se puede ver como algunos de los pobladores sacan objetos de la vivienda luego de haber quitado los balcones, mientras festejan la hazaña.

Vea aquí: Imágenes de la feroz turba que linchó al italiano Giorgio Scanu en Yusguare



Otros, por su parte, celebran y gritan por las acciones que realizan, según ellos en justicia por el asesinato de una persona mayor de edad a manos de Scanu un día antes y por la falta de apoyo de las autoridades.



La enfurecida comunidad no solo atacó a golpes a Giorgio, quien al parecer no era la primera vez que tenía un incidente con alguien del lugar por tocar su jardín, también quemó su automóvil y su vivienda.



Los habitantes se unieron exigiendo justicia ya que el italiano no tenía una buena relación con los lugareños.

En otras imágenes, que no fueron publicadas por lo sangrientas, se puede escuchar a Giorgio Scanu pedir ayuda y suplicar piedad.

Hasta el momento las autoridades hondureñas han detenido a cinco personas, no se revelaron aún sus identidades. De igual forma indicaron que no serán las únicas detenciones, pues aseguran que son cerca de 600 personas las que participaron en la brutal golpiza.