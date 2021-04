¿Las vidas de los dos policías asesinados valían más que la de mi hija?: Madre de Keyla a jefe policial

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el crimen ocurrido contra dos policías la madrugada del domingo, en la zona 8 de la colonia Cerro Grande, las autoridades policiales anunciaron que se encontraban trabajando en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, y que en un lapso de 48 horas tendrían los primeros detalles.



Y aunque la noticia generó esperanza en los acongojados padres de las víctimas, dos jóvenes de 25 y 28 años, identificados como Kenneth Ricardo Flores Alvarado y Carlos Alberto López Mendoza, respectivamente, en otra madre avivó su sed de justicia.



A dos meses de la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez (26) dentro de una posta policial en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, su madre, Norma Rodríguez, sigue pidiendo que se encuentre a las personas responsables de causarle la asfixia mecánica que develó el examen forense.

La mujer dirigió una carta al comisionado Rommel Martínez, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la que le realizó varias preguntas comparando el avance en su caso y el de los dos agentes asesinados el fin de semana.



"Esa noticia me ha impactado y ha despertado muchas inquitudes y quiero hacerle nueve preguntas de las cientos que día a día me hago. Me gustaría que me las responda, porque sus respuestas son muy importantes para mí y estoy segura, que también para la mayoría del pueblo hondureño", comenzó la madre de Keyla.



"¿Por qué para investigar el asesinato de dos policías les bastan 48 horas para saber quién les quitó la vida y para investigar el asesinato de mi hija Keyla Martínez no les ha alcanzado la cantidad de 6,800 horas, aproximadamente?, ¿Por qué no investigaron el asesinato de mi hija, sino solamente su detención?, ¿No murió acaso a causa de esa detención y en custodia policial? Sólo ese hecho debe bastar para saber que la asesinaron miembros de la Policía, de los que estaban en servicio la noche de su asesinato, porque para pensar que no son culpables habría que ser muy ingenuo", comenzó a increpar al jefe policial.

"¿Por qué piensa usted que las vidas de estos dos policías asesinados valían más que la vida de mi hija Keyla, también asesinada? Para mí ella era muy valiosa, como estoy segura que era valiosa la vida de estos policías para sus madres, escribió solidarizándose con las otras dos familias afectadas.



"¿Por qué a pesar de saber quiénes están involucrados en el asesinato de mi hija, no han señalado, mucho menos detenido, a nadie? Si usted no lo sabe, yo se los puedo señalar: El subcomisionado Melvin Alvarenga, como principal responsable, los agentes que estuvieron de servicio y los once detenidos que se convirtieron en testigos en la posta policial No. 10 en La Esperanza, Intibucá la madrugada del 7 de febrero cuando le arrebataron violentamente la vida a mi hija", continuó exponiendo Rodríguez.



Ante sus desesperación por obtener respuestas, la madre de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), incluso puso a disposición de la Policía Nacional cualquier ayuda económica que requieran de la familia para acelerar las investigaciones: ¿Acaso la Dirección Policial de investigaciones (DPI) está encubriendo a los asesinos?, ¿Cree usted, que debo cooperar económicamente con ustedes para conformar un equipo especial de investigación para obtener también resultados en la investigación del asesinato de mi hija? Cooperaría con todo gusto", aseguró.

Finalmente, tras lanzar sus dudas, también dejó abierta la puerta para que el comisionado Martínez le responda cada una de sus inquietudes: "¿Cree usted que la madre de una hija asesinada tiene el derecho y merece tener respuestas de por qué su hija murió?, como director de la Dirección Policial de investigaciones (DPI), ¿cuantás horas más cree usted que yo debo esperar para que me dé respuesta a éstas preguntas?", escribió previo a colocar su firma en la misiva.



La publicación fue hecha desde el Facebook de la madre de Keyla y comenzó a recibir reacciones de varias de sus amigos, familiares y seguidores que llegaron hasta su perfil como un acto de respaldo hacia su causa. Hasta el momento, el jefe policial no ha emitido ninguna respuesta.