Muere motociclista tras impactar contra una rastra en Siguatepeque

COMAYAGUA, HONDURAS.- Un hombre que se conducía a bordo de una motocicleta perdió la vida la noche de este martes a la altura del kilómetro 117 en la carretera CA-5 que de la capital conduce hacia el norte del país.

El trágico incidente ocurrió muy cerca del desvió que dirige hacia el barrio San Rafael, en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

VEA: Hermanas eran las jóvenes asesinadas a disparos en la Villa Cristina



La víctima -que no fue identificada- vestía un abrigo en color negro, zapatos tipo burros color café y un pantalón jean en tono azul. El ahora occiso se conducía en una motocicleta color rojo, motor 150, con diseño montañesa y sin placas.



De acuerdo a las versiones de los testigos, la motocicleta impactó contra una rastra, la cual no se detuvo, por lo que el conductor de la misma no ha podido ser indetificado. De inmediato, los transeúntes alertaron a las autoridades de la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos.



Después de varios minutos, los rescatistas llegaron al sector para asistir al motociclista, pero lamentablemente ya no no presentaba signos vitales.

ADEMÁS: Desarticulan supuesta banda de asaltantes de furgones en la zona norte