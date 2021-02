Encenderán las antorchas en La Esperanza para pedir justicia por Keyla Martínez

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ.- "Justicia para Keyla Martínez" es el lema de la marcha de las antorchas que la familia de estudiante de enfermería tiene programada para este viernes en la ciudad de La Esperanza, intibucá, cetro occidente de Honduras.



La caminata iniciará a las 5:00 de la tarde desde el Hospital Enrique Aguilar Cerrato, el centro asistencial donde se confirmó que Keyla estaba muerta.

Los familiares piden a las personas que los quieran acompañar, usar una camisa blanca y llevar antorchas para recorre la ciudad hasta un punto aún no determinado.



"Estamos convocando a una marcha pacífica a las 5:00 de la tarde, para no enfriarnos, para que vean que no tengamos miedo de decir que mi hija fue asesinada. Mi hija no se asfixio como nos quieren hacer creer a todo el mundo", dijo Norma Rodríguez, mamá de Keyla.



"Mi hija es una figura a nivel mundial, pero hubiese querido que fuera en otra situación. Mi hija fue estrangulada por miembros de la Policía, por eso estoy exigiendo justicias, estamos exigiendo, toda mi familia, justicia para mi hija", expresó.

Los parientes de la universitaria piden a su departamento el apoyo en la marcha para que e caso de su hija no quede en impunidad.



Cientos de personas, hasta a eso las 4:00 de la tarde habían confirmado el apoyo a la familia de la joven, que según la autopsia médico legal, sufrió una asfixia mecánica: homicidio mientras estaba en poder de la Policía en la jefatura de la Esperanza.

