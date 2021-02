"Solo les pido que no me olviden tan pronto": la súplica y despedida de Keyla Martínez

INTIBUCÁ, HONDURAS.-''Nunca dejaré de luchar, porque solo quien no lucha muere'', ese mensaje lo escribí hace un par de años, sentí que me representaba, por cierto soy Keyla Martínez, hoy -10 de febrero- fui enterrada, 26 años de vida me regaló Dios. Durante toda la semana se habló mucho de mí, bueno, de la forma tan cobarde en que me asesinaron en una posta policial luego de sorprenderme violentando una restricción. Nunca imaginé que algo tan mínimo les iba a dar 'el derecho' de robarme todas mis ilusiones.



Todos saben que estudiaba enfermería, pero pocos conocen por qué decidí hacerlo. Antes que todo, volviendo al tema del mensaje, lo adorné con una rosa porque al igual que a mi hermana me encantan las flores. También incluí una mariposa, son mis preferidas, muestran libertad. Hoy pude ver varias en mi ataúd, agradezco a mi familia por usarlas para decorar. ¡Se pasaron de lindos!

Disculpen si me pongo melancólica, pero no tengo opción, los recuerdos no se borran. Me acuerdo cuando Nancy Martínez, mi hermana, fue mi primera paciente de enfermería; éramos unas niñas, simulaba inyectarla con una rama como si fuera una jeringa, creo que de ahí nace mi pasión por la Medicina, me imaginaba curando personas o ayudándolos a sanar sus dolencias.



Mis comidas preferidas son el chap suey y el pollo con tajadas. En mis ratos libres amé escuchar música country y canciones de Mago de Oz, no sé si les gusta, pero a mí encantan, son españoles. Como todos tengo mi carácter, pero se me pasa rápido cualquier enojo. No soy buena diciendo cosas de amor o cariño, pero con mis actos traté de demostrarle a mis seres cercanos cuánto los amé; sé que funcionó porque me lo han dicho en vida y ahora en mi muerte.

Saben... de cariño me decían ''negrita" y últimamente ''grumpy'' por gruñona. ¡Adivinaron! mi hermana Nancy me lo puso, jajajaja qué inventora. Estoy muy feliz por su negocio en la floristería, aunque me duele no poder apoyarla o abrazarla con más fuerza la última vez que nos vimos.



Un par de cosas más. No me gustaron nunca los deportes, no sé, para gustos colores. Eso sí, mi mayor anhelo era terminar mi carrera y ponerme a disposición de las personas para ayudarlas... ahora no puedo. Me duele tanto, me estaba esforzando demasiado. Sobre mi asesinato esta vez no quiero hablar, me duele recordar, solo les pido que no me olviden tan pronto o por lo menos hasta que se haga JUSTICIA".

Muerte de Keyla Martínez

A Keyla Martínez la mataron. La versión de suicidio, manejada en un inicio por la Policía Nacional en un reporte y en un comunicado oficial, ha quedado diluida entre las sólidas evidencias del caso que apuntan a que fue un homicidio.

Keyla Martínez fue arrestada en compañía de su amigo, el médico ginecoobstetra Edgar José Velásquez Orellana, quien conducía el vehículo en el que ambos se transportaban a la hora de ser abordados por la Policía, a eso de las 11:30 de la noche del 6 de febrero. El galeno fue encarcelado en la misma posta, pero en una celda distinta que la de Keyla, ya que así lo establece el protocolo.

“¿Por qué si él (el doctor) estaba allí al lado, no lo sacaron para que le diera los primeros auxilios, si la encontraron intentando quitarse la vida?”, fustigó Nancy Martínez, hermana menor de Keyla.



¿Pretendían los policías modificar la escena de muerte al llevarla supuestamente viva a recibir atención médica? Esa es una de las tantas interrogantes que la familia y gran parte del pueblo de Intibucá se hacen ante la misteriosa muerte, teniendo en cuenta el informe del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.