"Recibió una llamada y salió, pero nunca regresó": hermana de taxista hallado muerto en baúl de taxi VIP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Él no se metía con nadie, era un hombre trabajador, dedicado a su familia", narró Gissel, hermana de Edwin Eduardo Amador, el joven que fue encontrado sin vida en el baúl de su vehículo abandonado en el estacionamiento del Mercado La Isla de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras.



La mujer relató que la última vez que supieron de Edwin fue el lunes 1 de febrero a la 1:00 de la tarde. A esa hora el joven "recibió una llamada y salió, pero nunca regresó".

VEA: Cae pandillero por suponerlo responsable de la muerte de un taxista en la capital



"Él andaba taxiando porque se quedó sin trabajo, tenía que mantener a su familia", expresó la dama al canal HCH.



Gissel dijo que cuando se dieron cuenta de que habían hallado el vehículo de su pariente, se movilizaron al lugar y vieron que sacaron el cadáver envuelto en una bolsa negra.



"Mi hermano deja dos niños pequeños", lamentó, al mismo tiempo que pidió "que se haga justicia... no se puede quedar así".



"Él no se metía con nadie, era bien trabajador, dedicado a su familia", describió al joven desgarrada en llanto la entrevistada.



"Ayer (martes) a las 10 de la mañana la esposa fue a poner la denuncia y salió como a las 2:00 de la DPI y solo quedaron en avisarle, pero no le avisaron nada", comentó.



Por último, Gissel recordó que su hermano no andaba en malos pasos y no tenía ningún tipo de vicío, por lo que no se explican porque acabaron con su vida.

LEA: Por cruzar territorio de otra mara habrían matado a tres hermanos