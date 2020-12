"Papá, ya no quiero vivir", fueron las últimas palabras de Esdras antes de ser atropellado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Papá, ya no quiero vivir", fueron las últimas palabras de Esdras Samuel Berríos a su progenitor antes de perder la vida atropellado por un vehículo a la altura de la colonia Miramontes de la capital de Honduras.



El cuerpo del joven está siendo velado en la casa de su abuela, ubicada en la comunidad de Santa Cruz de Soroguara, en el departamento de Francisco Morazán.

Entre lágrimas, su padre, don Amado, lamentó el deceso de su hijo en una fecha que pensaban pasarla reunidos y alegres.



"Estamos destrozados... pero así es la vida. Son los propósitos de Dios... no los de nosotros. Estamos sufriendo por la partida de mi hijo, un hijo ejemplar, lindo", expresó entre lágrimas el señor.



Agregó que "nunca esperamos nosotros pasar este año nuevo así... pensamos pasarlo en familia, reunidos, alegrándonos, pero Dios no quiso que fueran las cosas así".



"Lo único que me dijo él: 'papá, ya no quiero vivir, mi vida no vale nada' y se me aflojó de los brazos, cruzó la calle cuando el carro venía y me lo levantó de un solo, yo no pude hacer nada", lamentó.



Según las informaciones preliminares, el joven se habría lanzado a la carretera cuando un vehículo cruzaba por el lugar a toda velocidad.

El exmilitar, que recibió en mayo una baja deshonrosa por bailar playero con el uniforme en TikTok, murió en el lugar del percance, hasta donde llegó su familia.



El conductor del automóvil se había dado a la fuga, pero fue localizado horas después por las autoridades, no obstante fue puesto en libertad horas después ya que no habría tenido responsabilidad penal en el hecho.