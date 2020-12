Hermana de la doctora asesinada en La Ceiba asegura que es inocente

LA CEIBA, HONDURAS.- Lidia Ponce Martínez, hermana de la doctora que fue secuestrada y asesinada en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, dijo la tarde de este martes que son inocentes y esperan salir "bien librados" de la acusación.



"Confiamos en Dios que todo se va a aclarar, no sabemos realmente qué pasó, hay que esperar qué dice la justicia. Ella (la doctora) venía de hacer unos mandados de La Ceiba por unos materiales que le encargaron, eso fue lo último que supe", recordó.

La mujer aseveró que no saben porqué las autoridades los señalan como responsables de la muerte de su pariente. "Solo queremos que se aclare la situación y salir bien librados de esto. Somos completamente inocentes".



Ramos fue detenida junto a Jemie Grisel Romero Greenwood (41) (supuesta pareja) y su sobrino Brian Leefor Edwards Romero (25), a quienes se les supone responsables de los delitos de secuestro agravado y asesinato.



Las investigaciones realizadas por los agentes policiales indican que tras el secuestro de la fémina, por el cual exigían la cantidad de un millón de lempiras, se procedió al allanamiento en la vivienda de su hermana, donde se encontraron varios indicios.



Según el reporte, en la casa se halló parte del dinero que los seres queridos de la doctora habían entregado en un primer pago a cambio del rescate y además, uno de los ocupantes de la casa se vio forzado a declarar qué habían hecho con la víctima, guiando a los investigadores hasta la zona donde la sepultaron, luego de asesinarla.



La información preliminar establece que la pelea por una herencia familiar podría ser el principal móvil del crimen, pero serán las pesquisas de las autoridades las que revelen las causas del hecho, no obstante, la detenida aseguró que "eso no es cierto, mis papás murieron hace tiempo y después todo quedó como una sociedad".

Hallazgo

El cuerpo sin vida de la doctora se encontró en una zona pantanosa de la colonia Villa Neen, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Cristina Guadalupe Ponce Martínez (47), médico de profesión y quien había salido rumbo a un supermercado ese fatídico viernes, cuando no regresó.

Detención judicial

Los tribunale de Justicia en materia penal determinaron dictarles detención judicial a los presuntos responsables del hecho. La audiencia inicial se estableció para las 2:00 de la tarde del miércoles 23 de diciembre del presente año.